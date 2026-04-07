Lucescu, il ricordo della Lazio: "Leggenda del calcio mondiale"

07.04.2026 21:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lucescu, il ricordo della Lazio: "Leggenda del calcio mondiale"
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso un post su X, la Lazio ha ricordato Mircea Lucescu, allenatore scomparso all'età di ottant'anni. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, uno degli allenatori più vincenti di sempre, leggenda del calcio mondiale e protagonista anche nel campionato italiano".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.