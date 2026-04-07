Lucescu, il ricordo della Lazio: "Leggenda del calcio mondiale"
07.04.2026 21:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Attraverso un post su X, la Lazio ha ricordato Mircea Lucescu, allenatore scomparso all'età di ottant'anni. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, uno degli allenatori più vincenti di sempre, leggenda del calcio mondiale e protagonista anche nel campionato italiano".
La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, uno degli allenatori più vincenti di sempre, leggenda del calcio mondiale e protagonista anche nel campionato italiano— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 7, 2026
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.