Calciomercato Lazio | Milinkovic (e non solo) vuole tornare in Europa: le ultime

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Sognando il volo di ritorno dall'Arabia all'Europa. In tantissimi hanno nostalgia del loro passato, soprattutto vecchie conoscenze del calcio italiano e della Lazio. Dagli allenatori, come Roberto Mancini e Simone Inzaghi, fino i giocatori: tornerebbero tutti di corsa nel 'calcio che conta', come scrive gazzetta.it. Ci sono per esempio i due ex biancocelesti Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ora rispettivamente all'Al Hilal e all'Al-Wakrah in Qatar, che sarebbero ben felici di rientrare nel Vecchio Continente.

Lo stesso vale per Balotelli, attualmente all'Al Ittifaq a Dubai, Theo Hernandez, anche lui all'Al Hilal, Diaby, ora all'Al Ittihad e cercato a gennaio dall'Inter, Kessié, che può tornare a parametro zero, e Retegui, nel mirino di Milan e Juventus. Passato qualche anno, o anche solo una stagione, sembrano avere tutti la stessa intenzione: rientrare in Europa. Chissà che alcuni non possano farlo già a partire da quest'estate.