Serie A, Simonelli: "Acquistare un calciatore dall'estero è più vantaggioso"
Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha parlato all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a proposito dei meccanismi di fidejussione previsti dalla FIGC per i trasferimenti tra club italiani, all'interno dello speciale realizzato sul tema da parte del quotidiano stampato su carta rosa.
E anche il numero uno della Serie A conferma la tesi: "Oggi acquistare un giocatore da un club estero è più vantaggioso. Mi piacerebbe rendere paritetiche le condizioni. Se non si riuscisse a eliminare le garanzie fideiussorie, bisognerebbe almeno creare un consorzio di garanzia che renda meno onerosi tali strumenti".
E in tal senso un soggetto da poter coinvolgere c'è già, l'Istituto per il Credito Sportivo. In corso d'opera la discussione con il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, con cui c'è convergenza anche per adottare sgravi fiscali che incentivino alla formazione di giocatori per la Nazionale.