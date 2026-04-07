Italia, Capello: "Mancini per me è squalificato. Conte buon candidato"
07.04.2026 23:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
Un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale è possibile e sarebbe anche una scelta apprezzata da molti. Tra chi lo rivorrebbe come ct c'è Fabio Capello che ha detto la sua sul tema ai microfoni dell'Adnkronos.
“È una buona candidatura. Non so se sia chiuso il casting, ma Allegri si è tirato fuori, lui si è offerto, Mancini per me è squalificato, l'ho detto e lo ripeto. Per cui mi sembra una buona idea".
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Jessica Reatini
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