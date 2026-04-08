Lazio, la cessione di Tavares non è più scontata. E con l'arrivo di Pedraza...
RASSEGNA STAMPA - La continuità cambia tutto. Nuno Tavares si è preso la Lazio nelle ultime settimane e ora guarda avanti con ambizioni diverse. A Firenze, se partirà titolare, giocherà la quinta gara consecutiva in campionato: un segnale chiaro del suo nuovo status nelle rotazioni.
Rispetto all’impatto dello scorso anno, quando tra le prime giornate aveva collezionato numeri da esterno offensivo con otto assist, oggi è un giocatore diverso. Meno esplosivo, ma più equilibrato, più dentro il sistema e soprattutto più affidabile. Il lavoro di Sarri lo ha reso più disciplinato e consapevole nelle scelte: quando spingere, quando gestire, come stare in partita.
Una crescita che cambia anche le prospettive sul suo futuro. Se prima si parlava di cessione, ora, riporta il Corriere dello Sport, la Lazio punta a valorizzarlo, facendo leva proprio sulla continuità che sta iniziando a garantire. All’orizzonte però c’è una nuova sfida: l’arrivo di Pedraza aumenterà la concorrenza sulla fascia sinistra, con anche Pellegrini in bilico. La corsia diventerà un terreno di competizione e Tavares dovrà confermare i progressi fatti.