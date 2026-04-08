Lazio, Motta vuole prendersi il futuro: ha la fiducia di Sarri

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RASSEGNA STAMPA - Nel futuro della Lazio c'è una certezza: i portieri non saranno un problema. In rosa la società biancoceleste ne ha di tutti i tipi: l'esperto Provedel, il giovane in rampa di lancio Mandas e l'emergente Motta. Tre nomi che permettono alla dirigenza di fare una scelta da seguire per il futuro: quella di puntare sulla certezza o se di provare ad osare.

Per quest'ultima via i nomi sono quelli di un Mandas che rientrerà, a meno di sorprese, dal prestito al Bournemouth e di un Motta che spera di potersi ritagliare un posto nella Lazio del domani. Il portiere greco ha già messo in mostra le sue qualità, ma il rendimento dell'ex Reggiana oggi potrebbe insidiarlo. Di partita in partita Edoardo Motta sta mettendo in mostra progressi che non possono essere sottovalutati. Il rigore parato a Orsolini è solo la ciliegina sulla torta di un finale di stagione che lo vuole protagonista.

MOTTA SI LANCIA VERSO IL FUTURO - Contro il Parma è lui a salvare la Lazio con un guizzo che nega a Valeri il 2-0, contro il Milan si oppone a Pulisic e con un miracolo a Nkunku (era in fuorigioco). I riflessi ci sono, così come i margini di miglioramento. Come riporta il Tempo nell'edizione odierna, Motta si è conquistato la fiducia di Sarri attraverso il lavoro quotidiano, l'attitudine, la pazienza. Si è messo alle spalle di Provedel per imparare. Oggi sta cogliendo l'occasione della titolarità per dimostrare di essere sulla strada giusta, lanciato verso un futuro a tinte biancocelesti che non può e non vuole farsi sfuggire.