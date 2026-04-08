Inter, ora lo scudetto è più vicino. E può festeggiarlo contro la Lazio
Sette punti di vantaggio sulla seconda, il Napoli, e nove sulla terza, il Milan. A sette partite dalla fine, l'Inter viaggia verso la vittoria dello scudetto. Per questo è già scattato il conto alla rovescia per capire quando i nerazzurri potranno festeggiarlo ufficialmente, anche se dalle parti di Appiano predicano calma.
Nella mente di tutti, infatti, c'è ancora il precedente dell'anno scorso. Di mezzo c'era la Lazio, che con la doppietta di Pedro aveva frenato l'allora squadra di Inzaghi favorendo gli azzurri di Conte. E anche in questa stagione, i biancocelesti potrebbero trovarsi protagonisti (per modo di dire) nella corsa al titolo.
Come riportato da gazzetta.it, nel caso in cui l'Inter vincesse tutte le partite da qui alla fine, allora alzerebbe lo scudetto proprio all'Olimpico contro la Lazio. Sarebbe la terzultima giornata di campionato, ovvero il weekend del dieci maggio. Alla vittoria finale mancano 15 punti, compreso il successo contro i ragazzi di Sarri. Il countdown è iniziato.