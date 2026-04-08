Lazio, De Laurentiis pensa a Sarri: Napoli a caccia al nuovo allenatore

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RASSEGNA STAMPA - Antonio Conte non si è nascosto, anzi, si è candidato pubblicamente a nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. "Non dimentichiamo che l'anno scorso, negli ultimi tre mesi, si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve, vero? I media devono scrivere ed è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri. Per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l'ambiente. Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il presidente" ha detto in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Napoli contro il Milan. Parole che non hanno trovato l'ostilità di De Laurentiis, ma anzi il favore e l'apertura a lasciar andare il proprio allenatore se dovesse chiamato per rilanciare il calcio italiano.

DEL LAURENTIIS HA DUE NOMI IN MENTE - Uno scenario particolarmente insolito e che porta a delle riflessioni non solo sul futuro dell'Italia, ma anche su quello del club partenopeo. Se dovesse arrivare la tanto attesa e sponsorizzata telefonata Conte lascerebbe Napoli per trasferirsi a Coverciano, costringendo ADL a trovare un nuovo direttore d'orchestra. A tal riguardo sulle pagine dei quotidiani è già uscito il toto nomi. Su tutti ci sarebbe quello di Thiago Motta, ma il sogno si chiama Roberto De Zerbi (oggi al Tottenha, squadra in cui rischia di restare a lungo se dovesse garantire la salvezza agli Spurs).

DE LAURENTIIS VUOLE UN NAPOLI COME QUELLO DI SARRI - Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, da Castel Volturno De Laurentiis avrebbe iniziato a guardarsi intorno. Una serie di sondaggi per capire le possibilità di arrivare a dama, con un sogno in mente che si chiama Maurizio Sarri. Attenzione. Sarri ad oggi non risulta essere un obiettivo del Napoli, ma nella testa di ADL ci sarebbe la volontà di riportare in azzurro quel calcio tanto bello e affascinante che il Comandante aveva garantito nella sua esperienza campana. "Attraverso chi?" è l'incognita che verrà svelata nei prossimi mesi qualora Conte dovesse lasciare Napoli. Per il momento si tratta di nomi e voci che non conducono all'allenatore della Lazio che, comunque, oggi vede un futuro nebuloso davanti a sé e solo due strade percorribili: insistere in biancoceleste o lasciare per una nuova avventura.