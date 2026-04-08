Lazio, Taylor cambia marcia: oltre ai gol ora anche gli assist
RASSEGNA STAMPA - Non solo gol, ma una presenza sempre più costante nelle azioni decisive. Kenneth Taylor continua a crescere e a diventare centrale nel gioco della Lazio, aggiungendo qualità e numeri al suo percorso in Serie A. Contro il Parma è arrivato anche il primo assist, servito a Noslin per il pareggio: un segnale chiaro della sua evoluzione.
Alla dodicesima presenza in campionato, evidenzia il Corriere dello Sport, Taylor ha aumentato il suo peso offensivo, diventando determinante nelle dinamiche della squadra di Sarri. Nelle ultime due partite ha partecipato a tre gol, cambiando marcia rispetto all’inizio, quando aveva inciso solo con una rete contro il Genoa.
Oggi è un centrocampista completo: sa inserirsi, segnare, ma anche rifinire e leggere le situazioni negli ultimi metri. Alla crescita tecnica si aggiunge quella mentale, fatta di fiducia, continuità e responsabilità. Taylor non è più una sorpresa, ma una certezza sempre più preziosa per la Lazio.