Calciomercato Lazio, quanti nomi dall'Argentina: la società ricostruisce la difesa

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Uno sguardo all'Argentina come ai vecchi tempi. La Lazio e il suo reparto scouting seguono con particolare attenzione i movimenti in Primera Division dove la presenza di talento non è mai stata un segreto. In particolar modo la società biancoceleste sta anticipando il lavoro in vista di quest'estate, quando Romagnoli dovrebbe salutare e su Gila c'è un punto di domanda enorme: resta fino allo svincolo, rinnova o va via? La risposta arriverà tra pochi mesi, in ogni caso la Lazio ha bisogno almeno di un difensore. La trattativa con Diogo Leite - centrale che si svincolerà dall'Union Berlino - si è arenata nelle ultime settimane dopo una riapertura a marzo. Fronte Formello non hanno alcuna intenzione di insistere, motivo per cui sono pronti a puntare gli occhi e avviare le trattative per profili che si possono rivelare più utili e funzionali al progetto di ringiovanimento della rosa.

LAUTATO RIVERO - Tra i giocatori osservati particolare attenzione c'è Lautaro Rivero del River Plate. Secondo quanto emerge dall'Argentina, la società biancoceleste avrebbe palesato un serio interessamento verso il difensore ventiduenne già convocato da Scaloni nella Nazionale argentina. Alto 185 centimetri e mancino di piede, ricorda per caratteristiche fisiche Alessio Romagnoli. Titolare con i Millionarios nel campionato di Apertura, il suo prezzo è schizzato a 10 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore emergente dal Sudamerica, ma non inaccessibile per le casse della Lazio.

LAUTARO DI LOLLO - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a Rivero si aggiunge un altro Lautaro, anche lui finito nel mirino dei biancocelesti: Di Lollo. Italo-argentino, gioca nella squadra rivale di Rivero: il Boca Juniors. Classe 2004, destro, ha una struttura fisica imponente: 187 centimetri che gli consentono di dominare sulle palle alte e di ostacolare con la sua fisicità gli attaccanti avversari. Di Lollo è cresciuto nel settore giovanile degli Xeinezes, firmando nel 2022 il suo primo contratto da professionista. Anche lui titolare nell'attuale campionato di Apertura, ha un valore che si aggira intorno ai 7/8 milioni di euro ed è in scadenza nel 2029.

KEVIN LOMONACO - Il terzo nome è tra tutti quello più navigato. Si chiama Kevin Lomonaco ed è un difensore centrale dell'Independiente. Vanta più di 100 presenze tra i professionisti e, oltre alla Primera Division, ha giocato anche nella Serie A brasiliana indossando la maglia del Bragantino. Come Di Lollo, anche Lomonaco ha il passaporto italiano per via delle sue origini. In questa stagione si è contraddistinto nel Torneo di Apertura conquistandosi un posto nella top-11 del campionato. Dopo aver fatto esperienza in Sudamerica per lui potrebbe essere arrivato il momento del grande salto, con la Lazio che sembrerebbe essere un'occasione da non perdere. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, il suo valore decisamente non eccessivo.

TOBIAS RAMIREZ - Torniamo in casa River Plate e lo facciamo con il più giovane della lista: Tobias Ramirez. Classe 2006, è uno degli astri nascenti del calcio argentino. Nel campionato di Apertura conta 1 sola presenza, da titolare, più una in Copa Argentina. Cresciuto nel settore giovanile dell'Argentinos Juniors, lo scorso 31 marzo i Millionarios lo hanno acquistato per 4,3 milioni di euro investendo su di lui per il futuro. Sarà difficile pensare di soffiarlo alla squadra di Coudet già in estate, ma non impossibile.