Lazio, Gila via nel 2027 a parametro zero? Lotito ci pensa

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RASSEGNA STAMPA - Chi vuole Mario Gila sa che dovrà fare i conti con il presidente della Lazio, e non sarà semplice. Il difensore è uno dei nomi più appetibili sul mercato, anche perché ha il contratto in scadenza nel 2027. Ma Lotito, spiega il Corriere dello Sport, potrebbe anche decidere di tenerlo fino alla fine, rischiando di perderlo a zero pur di rimandare la sostituzione. Un copione già visto, come nel caso di Milinkovic con l’Al-Hilal: trattativa lunga, rilanci necessari e braccio di ferro vinto dal presidente.

Anche per Gila la situazione è complicata. Il giocatore e il suo agente non hanno mai fatto pressioni per il rinnovo, nonostante uno stipendio relativamente basso, e i contatti con la Lazio sono stati finora solo esplorativi. Inoltre pesa la clausola del 50% sulla rivendita al Real Madrid, che spinge il club a chiedere una cifra alta, intorno ai 25-30 milioni.

Molto dipenderà anche dalla situazione economica della Lazio e dai vincoli di mercato: vendere Gila significherebbe incassare solo una parte utile per sostituirlo. Da qui il dubbio: cederlo o trattenerlo? Intanto dall’estero e in Italia (Milan e Inter) l’interesse cresce, ma tutto passerà da Lotito. E se decidesse di resistere fino alla scadenza, la partita si sposterebbe sul giocatore, da convincere per un eventuale trasferimento a zero. Per ora, però, Gila resta concentrato solo sul presente.