Atalanta, Palladino recupera due titolari per la Lazio: le ultime da Zingonia
RASSEGNA STAMPA - Gianluca Scamacca tornerà a disposizione dell'Atalanta prima del previsto. Fermatosi durante la sosta per le nazionali a causa di una lesione muscolare di primo grado, le due settimane di stop gli sono servite per smaltire il problema e preparare il suo ritorno in campo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante romano nella giornata di oggi dovrebbe fare un test in gruppo in vista della partita di domenica contro la Juve.
SCAMACCA E HIEN CI SARANNO - L'obiettivo di Scamacca è quello di essere convocato per la Vecchia Signora e fare il suo ritorno in campo, tornando a piena disposizione per l'appuntamento del 22 aprile contro la Lazio di Maurizio Sarri, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In vista di quest'appuntamento, cerchiato in rosso sui calendari di Formello, Palladino dovrebbe recuperare anche Hien. Il centrale svedese conta di smaltire gli ultimi acciacchi e se non tornerà contro la Juve, allora sarà comunque tra i convocati per il match successivo contro la Roma.