Fiorentina - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione
08.04.2026 12:05 di Mauro Rossi
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Dopo il pareggio interno contro il Parma, tornerà a giocare in trasferta la Lazio nel prossimo turno Serie A. Nuova gara di campionato alle porte per i biancocelesti, che lunedì 13 aprile saranno impegnati alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i toscani.
L’arbitro sarà il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Gli assistenti saranno Vecchi e Zingarelli con Perri quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna con Aureliano come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)
Assistenti: Vecchi - Zingarelli
IV Uomo: Perri
VAR: Paterna
AVAR: Aureliano