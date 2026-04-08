Fiorentina - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione

08.04.2026 12:05 di  Mauro Rossi   vedi letture
Fiorentina - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione
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Dopo il pareggio interno contro il Parma, tornerà a giocare in trasferta la Lazio nel prossimo turno Serie A. Nuova gara di campionato alle porte per i biancocelesti, che lunedì 13 aprile saranno impegnati alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i toscani. 

L’arbitro sarà il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Gli assistenti saranno Vecchi e Zingarelli con Perri quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna con Aureliano come Avar. Di seguito la designazione completa.

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

Assistenti: Vecchi - Zingarelli

IV Uomo: Perri

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano