Italia, ecco i Kimi Antonelli del calcio: ce n'è uno anche nella Lazio
Kimi Antonelli è leader del Mondiale di Formula 1. A soli 19 anni (classe 2006), il pilota di Bologna si batte con i migliori del mondo dopo solo un anno di apprendistato. Riferendosi al suo esempio, il sito de La Gazzetta dello Sport ha fatto la lista dei giovani calciatori italiani che dopo un po' di gavetta sono pronti al 'calcio che conta'. Tralasciando i già 'grandi' come Esposito, Palestra, Bartesaghi, Camarda, Ahanor e altri, nella lista c'è anche un giocatore della Lazio.
Si tratta di Edoardo Motta. Il portiere, classe 2005, è arrivato a gennaio dalla Reggiana per fare il secondo, ma dopo l'infortunio di Provedel (stagione finita) è diventato titolare inamovibile in Serie A. Fino a qui ha fatto benissimo, molto al di sopra delle aspettative: quattro presenze, due gol subiti, due clean sheet e un rigore parato a Orsolini contro il Bologna. Prima di arrivare nella Capitale ha girato tantissimo, passando dalla Juventus ai prestiti ad Alessandria, Monza e Reggiana. Ora si sta imponendo in biancoceleste a soli 21 anni.
Gli altri nomi nell'elenco sono quelli di Mattia Liberali, al Catanzaro, Alphadjo Cisse, acquistato dal Milan a gennaio, Christian Comotto, in prestito allo Spezia, Emanuele Rao, al Bari ma di proprietà del Napoli, Alessio Cacciamani, del Torino ma attualmente alla Juve Stabia, Matteo Palma, passato a gennaio dall'Udinese alla Sampdoria, Niccolò Fortini, alla Fiorentina, Lorenzo Venturino, ora alla Roma, e Jeff Ekhator, di proprietà del Genoa.