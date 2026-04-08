Serie A, sempre meno italiani in campo: il dato impietoso dell'ultima giornata
RASSEGNA STAMPA - Il campo non mente: in Serie A giocano sempre meno italiani. I dati, purtroppo, lo confermano. Il verdetto è davvero impietoso: come riportato da Il Corriere dello Sport, solo il 29% dei giocatori titolari dell'ultima giornata di campionato arriva dal nostro paese (64 su 220). La stessa percentuale si trova allargando il campo e guardando ai convocati: 125 su 429 erano italiani, sempre il 29%. E anche dalla panchina la storia non cambia, con 28 azzurri subentrati rispetto ai 66 stranieri.
La statistica è allarmante, ancor di più pensando che in Udinese - Como dall'inizio c'era un solo italiano in campo, ovvero Zaniolo (poi anche Bertola a gara in corso). In Lazio - Parma, invece, erano 7 gli azzurri titolari (4 biancocelesti, 3 di Cuesta), con soli 3 subentrati (5 stranieri). Numeri che confermano la crisi del nostro calcio e quanto il campionato stia diventando sempre 'meno italiano'.