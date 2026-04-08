Italia, Abodi: "Conte ct? È un grande allenatore. Valuteranno Napoli e FIGC"
08.04.2026 16:15 di Christian Gugliotta
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A margine della presentazione del progetto "Sport Missione Comune", il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi ha detto la sua sulla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina azzurra:
"Conte CT? È un grande allenatore, spetta alla FIGC e al Napoli valutare la possibilità. Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la Federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo, tutto sommato. È una grande persona, un grande allenatore come ce ne sono anche altri".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.