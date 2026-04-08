Lazio, Rambaudi: "Rinnovi? La società non doveva arrivare a questa situazione"
Nel consueto intervento a Radiosei Roberto Rambaudi ha detto la sua sulla questione rinnovi in casa Lazio soffermandosi sulla situazione di Mario Gila: "Questione Gila? Lotito deve far capire alla sua gente come vuole gestire la società, se migliorarla o meno. Stando a questa situazione gli scenari sono due: o vende o riparte con un nuovo ciclo; più fattibile la seconda opzione".
"Il discorso dei rinnovi ha i suoi pro e i suoi contro. La società non deve arrivare a questa situazione, ma anche il giocatore in scadenza deve dimostrare che può essere di un livello alto per trovare un’altra destinazione”.
Infine un pensiero anche su Lucescu, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio scomparso nella giornata di ieri: "Lucescu ci ha fatto vedere l’amore, la passione, che ha sempre dimostrato per questo sport, anche quando è stato in Italia. Allenatore bravo e umanamente bello. Anche l’ultimo gesto che ha fatto per tornare in panchina lo ha fatto capire. Questo dobbiamo apprendere da persone come lui".
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