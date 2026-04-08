Calciomercato Lazio | Chi è Tobias Ramirez, il centrale del futuro del River Plate
Con la situazione Romagnoli in bilico e Gila, che a fine stagione o nel 2027 andrà via, la Lazio deve assolutamente rifondare la difesa e per farlo, come scrive il Corriere dello Sport, guarda in Argentina. Uno dei nomi emersi è quello di Tobias Ramirez, classe 2006 in forza al River Plate.
È considerato uno degli astri nascenti del calcio argentino, seppur nel campionato di Apertura conti 1 sola presenza, da titolare, più una in Copa Argentina. Cresciuto nel settore giovanile dell'Argentinos Juniors, lo scorso 31 marzo i Millionarios lo hanno acquistato per 4,3 milioni di euro investendo su di lui per il futuro. Sarà difficile pensare di soffiarlo alla squadra di Coudet già in estate, ma non impossibile.
Non molto alto (1.79m), gioca come difensore centrale e ha firmato il primo contratto da professionista con l'Argentinos Juniors il 22 dicembre 2023. Ha debuttato circa un mese dopo in Coppa proprio contro il River Plate, con cui ha firmato appunto solo qualche giorno fa un contratto fino al 2029.