Velasco "Io presidente Figc? Pesce d'aprile rimbalzato fino in Argentina"
08.04.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Io presidente della Figc? E' stato un pesce d'aprile, arrivato fino in Argentina...". Così ha risposto Julio Velasco, ct della nazionale italiana femminile di pallavolo, durante la presentazione del libro "Allenare diversamente" di Alessandro Donati e Francesco Marcello. "Ci vuole specificità per certi ruoli", ha concluso Velasco. (ANSA).
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.