Viviano: "La stagione della Lazio è surreale. Restano due gare importanti"
08.04.2026 17:30 di Christian Gugliotta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, Emiliano Viviano ha parlato della situazione attuale della Fiorentina. L'ex portiere si è proiettato alla prossima sfida che vedrà i viola impegnati contro la Lazio, spendendo qualche parola anche sulla stagione dei biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni riportate dall'Ansa:
"La situazione in campionato ora è più tranquilla. Cinque punti di vantaggio sulla zona calda a sette gare dalla fine possono bastare, certo dovrai fare una gara importante contro una Lazio che sta vivendo una stagione surreale. I biancocelesti hanno due gare, forse tre in caso di finale, che contano davvero: il derby di ritorno contro la Roma e la semifinale di ritorno contro l'Atalanta".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.