Fiorentina, si ferma ancora Kean: il motivo. E contro la Lazio...
08.04.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Moise Kean non è stato convocato per la gara di Conference League contro il Crystal Palace. La Fiorentina dovrà di nuovo fare a meno di lui e sarà valutato in vista della prossima giornata di campionato contro la Lazio. Come raccontato da firenzeviola.it, la scelta di lasciarlo a Firenze è stata condivisa da Vanoli e il club: l'obiettivo è quello di recuperare al meglio il centravanti dopo il riacutizzarsi del problema alla tibia che più volte l'ha costretto a fermarsi Così facendo dovrebbe rientrare immediatamente a disposizione per giocare lunedì sera al Franchi.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.