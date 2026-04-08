Calciomercato Lazio | Ecco Lomonaco: il nuovo Gila che fa sognare Scaloni

CALCIOMERCATO LAZIO - Diogo Leite non sarà un nuovo giocatore della Lazio, a meno di sorprese. La trattativa con il centrale dell'Union Berlino si è arenata in questi primi giorni di aprile, spingendo la Lazio a guardarsi intorno. O, meglio. Spingendo la Lazio a guardare in Argentina. Il Sudamerica è una zona particolarmente seguita dal reparto scouting biancoceleste. Una zona dove il talento è di casa, ma anche in difesa si possono trovare elementi interessanti. Soprattutto in Argentina. Ed è proprio da lì che sono emersi gli ultimi interessanti nomi del mercato della Lazio. Una serie di profili che incuriosiscono e che rientrano in quel progetto giovani che dopo due anni e mezzo ancora non dà, neanche lontanamente, i suoi frutti. A tal proposito, tra i giocatori finiti nella lista del direttore sportivo Fabiani ce ne sarebbe uno in particolar modo: Kevin Lomonaco.

LA CARRIERA DI LOMONACO - Nato l'8 gennaio del 2002, Lomonaco è il più esperto della lista. All'età di 24 anni conta più di 100 presenze tra i professionisti, la maggior parte di queste con la maglia dell'Independiente. Squadra in cui milita attualmente. La carriera di Lomonaco, però, non è stata solo in Argentina dove ha indossato anche le maglie del Tigre e del Lanus, ma ha vissuto una breve parentesi Brasiliana. Il centrale argentino, ma con origini italiane, ha passato la scorsa stagione in prestito al Bragantino, squadra con la quale ha giocato 20 partite prima di tornare in patria.

In questa stagione è un titolare inamovibile dell'Independiente e nel Torneo di Apertura conta 12 presenze, di cui 11 dal 1'. Le sue prestazioni gli sono valse anche l'inserimento nella Top-11 di questa prima parte del campionato e non sono passate inosservate neanche agli occhi di Lionel Scaloni. Il commissario tecnico dell'Argentina, che a giugno del 2025 lo aveva convocato per la prima volta in Nazionale maggiore - ma senza farlo esordire - sarebbe intenzionato a dargli una chance nelle prossime occasioni. Magari a partire da settembre, dopo il Mondiale.

Alto 184 centimetri e destro di piede le sue caratteristiche si differenziano molto da Alessio Romagnoli e da Olvier Provstgaard. Per certi aspetti Kevin Lomonaco sembrerebbe ricordare più Mario Gila, nonostante qualche differenza, soprattutto fisica. Tecnico e dotato di buon passo, quello che alcuni chiamano "il miglior difensore del Sud-America", si contraddistingue soprattutto per le sue sgroppate palla al piede. La sua qualità nell'uno contro uno offensivo gli permette di ribaltare il campo e creare superiorità numerica sulla trequarti avversaria. Sotto l'aspetto difensivo è dotato di un buono stacco a areo e di una fisicità che gli consente di resistere nello scontro con l'avversario. La rapidità con e senza palla è, inoltre, una dote fondamentale nel difendere contro avversari più veloci e brevilinei. Incompatibile con Gila, Lomonaco potrebbe essere una buona riserva del classe 2000 della Lazio qualora Patric dovesse salutare.