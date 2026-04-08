Lazio, Oddi: "Maldini non può fare la punta. Senza tifosi il punto più basso"

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© foto di Federico Gaetano

Solo la Coppa Italia, questo l'unico obiettivo stagionale della Lazio che, in campionato, non ha ormai quasi più nulla da chiedere. La sfida con l'Atalanta diventa quindi di fondamentale importanza per la squadra di Sarri come ha sottolineato anche Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei: "Il campionato della Lazio ormai è finito, poco cambia con i risultati; solo la Coppa renderebbe discreta la stagione".

"Ancora stiamo cercando una punta centrale, da inizio campionato ancora la cerchiamo. Maldini non è un giocatore adatto a fare la punta centrale, poi non ci sono calciatori che puntano e saltano l’uomo, facciamo una fatica incredibile".

"Campionato mediocre ma in una stagione piena di problemi, e senza tifosi, come squadra stiamo facendo anche troppo. Senza tifosi laziali si è toccato il punto più basso, è chiaro che è un problema che va risolto, anche se non so qual è la soluzione giuste”.

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