Champions League, proseguono i quarti di finale: ecco il programma
08.04.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di José María Díaz Acosta
Proseguono le gare d'andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo le vittorie di Bayern Monaco e Arsenal contro Real Madrid e Sporting Lisbona, ora è il turno di Barcellona - Atletico Madrid e PSG - Liverpool, entrambe in contemporanea alle 21. Di seguito il programma.
Barcellona - Atletico Madrid, ore 21;
PSG - Liverpool, ore 21.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.