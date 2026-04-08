Lazio, Renzi attacca ancora Lotito: “In Parlamento per gestire il suo giochino”
08.04.2026 12:30 di Mauro Rossi
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© foto di Federico De Luca
Continua il botta e risposta a distanza tra Claudio Lotito e Matteo Renzi. Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per smentire l’ipotesi che lo vorrebbe prossimo numero uno della Fiorentina e ha citato nuovamente il presidente della Lazio dopo essere stato interrogato sulla crisi del calcio italiano: “Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito per gestirsi il suo ‘giochino’, la situazione rimarrà uguale. Barone era contrario all’emendamento Lotito, anche perché la Fiorentina era una delle poche squadre messe bene in Italia. Servono poche leggi, ma fatte bene”.