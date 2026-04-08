Lazio, Cataldi sempre più pilastro: a Firenze andrà a caccia di record
RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi lunedì tornerà in campo contro la Fiorentina. Una sfida contro il passato, mentre il futuro suo e della Lazio sono in bilico. Tornato in estate dopo un'ottima stagione a Firenze, proprio all'Artemio Franchi il numero #32 biancoceleste proverà a confermare l'ottimo rendimento che ha garantito in una stagione complicata per la squadra e per l'ambiente. Scendendo in campo nella prossima partita, come riporta l'edizione odierna del Messaggero, Cataldi toccherà quota 27 presenze in campionato, avvicinando il record con la maglia della Lazio in una stagione. Quindi le 32 della stagione 2021/2022.
A 7 giornate dalla fine, inoltre, il centrocampista italiano ha già superato il suo record personale di minuti stagionali con la Lazio (2081', recuperi inclusi) e, per la prima volta in carriera, ha giocato 6 partite senza mai essere sostituito. Numeri che non solo confermano l'importanza di Cataldi nella testa di Sarri, ma anche la crescita di un calciatore che senza mai risparmiarsi, ha imparato a gestire le energie e a rimanere costante nell'arco dell'intera partita, limitando i cali che negli anni scorsi sopraggiungevano nei minuti finali per la stanchezza eccessiva.