NEWS | Serie A, un calciatore nella bufera per un profilo su un'app di incontri
08.04.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2025
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.