NEWS | Berrettini batte Medvedev e si scusa con... Verdone! - FT

NEWS | Berrettini batte Medvedev e si scusa con... Verdone!
08.04.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
“Scusa Carlo Verdone”, questa la frase scritta sulla telecamera da Matteo Berrettini dopo che il tennista romano ha battuto con un secco 6-0, 6-0 Daniil Medvedev all’Atp Masters 1000 di Montecarlo. La dedica non è casuale e infatti si riferisce a una recente intervista di Verdone che ha rivelato come Medvedev sia il suo tennista preferito e come i due siano buoni amici... <<< BERRETINI >>>
Jessica Reatini
