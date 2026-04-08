PRIMAVERA | Lazio, tegola per Punzi: due titolari squalificati per il Verona
08.04.2026 14:30 di Christian Gugliotta
Nell'ultimo turno di campionato, la Lazio Primavera ha strappato un successo fondamentale sul Napoli, mettendo una seria ipoteca sulla salvezza grazie alla rete su rigore di Gelli arrivata allo scadere.
Dal match del Fersini, tuttavia, non sono arrivate solamente notizie positive. Nella prossima gara in trasferta contro il Verona, infatti, mister Punzi dovrà rinunciare a due pedine importanti come Bordoni e Farcomeni, entrambi squalificati per un turno dal Giudice Sportivo. I due, infatti, erano diffidati e avendo ricevuto un'ammonizione, la decima della loro stagione, salteranno la sfida valida per il 33° turno.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.