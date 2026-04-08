Ex Lazio | Conceicao in bilico: può lasciare l’Al Ittihad. E al suo posto…

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Rischia di essere a i titoli di coda l’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina dell’Al Ittihad. L’ex calciatore della Lazio è stato infatti contestato negli ultimi giorni ed era diventata virale una sua risposta a un tifoso che gli chiedeva di vincere la Champions League asiatica: “Penso a tutto. Ho una famiglia, amico mio. Ho una famiglia e non sono felice di questo momento. Posso promettervi che continueremo a lottare”.

Stando a quanto riportato oggi da Tuttomercatoweb, però, l’avventura di Conceicao sulla panchina del club saudita potrebbe essere agli sgoccioli. Nel mirino dell’Al Ittihad ci sarebbe infatti Okan Buruk, che dopo aver rifiutato la panchina del Tottenham per concludere la stagione al Galatasaray prima di valutare nuove proposte. Sempre Tuttomercatoweb, inoltre, nelle scorse settimane aveva accostato l’allenatore turco anche alla Lazio.