Calciomercato Lazio | TMW lancia: "Un turco nella short list per sostituire Sarri"
CALCIOMERCATO LAZIO - Okan Buruk è uno dei nomi più ambiti in circolazione tra gli allenatori internazionali. Reduce dalla vittoria di trofei, come il titolo e le Coppe in Turchia e le imprese in Europa, con il Galatasaray che supera la Juve e batte nell'andata degli ottavi di finale il Liverpool. Tra le sue capacità poi si inserisce quella di lanciare i giovani, del massimizzarne le qualità a livello tecnico e anche economico.
Per questo il nome del tecnico del Galatasaray, in scadenza nell'estate del 2026, è finito nei tavoli di club di Europa, tra cui quello della Lazio. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il futuro della panchina di Maurizio Sarri è incerto, il club di Lotito gradisce e non poco l'idea di poter puntare su un tecnico anche giovane come il turco.
Non solo: Buruk è nella shortlist degli allenatori seguiti dal Tottenham per la prossima stagione, ed è il primo anche sul taccuino dei sauditi dell'Al-Ittihad, con le società di Saudi Premier League da sempre attente al meglio in arrivo dal campionato turco.