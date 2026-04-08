Bologna, Lucumí: "Roma? Tutti pensavano che avrebbero vinto, ma..."

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RASSEGNA STAMPA - Il Bologna si prepara ai quarti di finale di Europa League. Dopo aver battuto la Roma agli ottavi, la squadra di Italiano ora affronterà l'Aston Villa. In un'intervista rilasciata ai taccuini de Il Corriere dello Sport, il centrale rossoblù Jhon Lucumí è tornato a parlare proprio della doppia sfida contro i giallorossi e del ritorno all'Olimpico. DI seguito le sue parole.

"Aston Villa? La cosa più importante è mantenere sempre la sfida aperta, viva, perché può succedere qualsiasi cosa. E alla fine vedremo chi passerà. Contro la Roma, qui a Bologna, abbiamo pareggiato e all’Olimpico, anche se tutti pensavano che ci avrebbero fatto molti gol e che la pressione avrebbe influito a loro favore, abbiamo vinto. Bisogna sempre rimanere dentro al gioco, perché poi ci sarà sempre un'opportunità. Per vincere dobbiamo spingere, ma il concetto è che è meglio non perdere"