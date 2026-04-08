Inter, l'incubo è la Lazio: il passato spaventa la corsa scudetto
RASSEGNA STAMPA - Un vantaggio importante a sette giornate dalla fine. L'Inter si trova al primo posto in classifica in campionato, a sette punti di distanza dal Napoli secondo. Gli azzurri sono rientrati nella corsa scudetto dopo l'ultima vittoria contro il Milan, sceso a -9. Il distacco adesso è ampio, ma il rischio della beffa è sempre dietro l'angolo.
Come riportato da Tuttosport, infatti, c'è un precedente nella storia della Serie A che spaventa i nerazzurri di Chivu. Riguarda la Lazio, l'unica squadra a perdere lo scudetto con lo stesso vantaggio a sette giornate dalla fine. Era il 1998/1999: i biancocelesti guidati da Eriksson si erano fatti rimontare dal Milan di Zaccheroni, perdendo clamorosamente la vittoria finale. Ad Appiano non hanno assolutamente intenzione di ripetere quanto accaduto più di venticinque anni fa: l'attenzione è massima.