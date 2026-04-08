Fiorentina - Lazio, dirige Fabbri: i precedenti con l'arbitro di Ravenna

Sarà Michael Fabbri a dirigere la sfida tra Fiorentina e Lazio, in programma lunedì 13 aprile alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi e valida per la trentaduesima giornata di Serie A.

Il fischietto ligure ha già incrociato la squadra biancoceleste in 19 occasioni con un bilancio a favore della Lazio, che ha infatti ottenuto 11 successi della squadra biancoceleste a fronte di 2 sconfitte e 6 pareggi. L’ultima sfida risale al 19 gennaio 2026, quando i biancocelesti furono sconfitti in casa dal Como per 3-0. Nonostante i numeri a favore c'è però un trend da invertire: nelle ultime quattro gare dirette dal fischietto di Ravenna la Lazio ha ottenuto un solo pareggio (Bologna) e tre sconfitte (Inter, Lecce e Como).

Ha invece un bilancio leggermente a sfavore la Fiorentina, che 16 due confronti diretti da Fabbri ha ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo incrocio risale in questo caso al successo interno per 3-0 contro la Juventus del 16 marzo 2025. Il fischietto di Ravenna ha diretto in carriera solo una gara tra Lazio e Fiorentina: il match del 27 giugno 2020 vinto 2-1 dai biancocelesti all'Olimpico grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto in risposta all'iniziale vantaggio di Ribery.