Roma, bloccati tutti i rinnovi: la scelta dei Friedkin fa discutere

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Stando a quanto scrive oggi Matteo Moretto, sono stati messi tutti in standby i rinnovi in casa Roma, compresi quelli di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, per i quali si era parlato di una firma imminente. La decisione sarebbe maturata ai vertici della società: la proprietà intende prendersi alcune settimane di tempo per valutare l'andamento del finale di stagione e la programmazione tecnica futura prima di procedere con nuovi impegni contrattuali a lungo termine.

Crisi di risultati nel 2026, una sola vittoria nelle ultime nove

In questo 2026, la Roma sta attraversando una profonda crisi di risultati che ha compromesso le ambizioni europee di Gasperini e dei suoi giallorossi. Dopo un buon avvio di stagione sotto la guida dell'ex tecnico dell'Atalanta, con il secondo posto conquistato a gennaio, i giallorossi hanno vissuto un netto calo nel girone di ritorno: nelle ultime nove giornate hanno raccolto appena 11 punti, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e pesanti sconfitte contro avversarie dirette, tra cui il crollo contro l’Inter, che ha travolto l'avversario con un perentorio 5-2.