Calciomercato Lazio | Diogo Leite via a zero: lo seguono due club di A e...
08.04.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Diogo Leite non rinnoverà con l'Union Berlino. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il centrale portoghese lascerà il club a parametro zero. Su di lui c'è da tempo l'interesse della Lazio, che già a gennaio l'aveva sondato come possibile sostituto di Romagnoli. Nelle ultime settimane, però, l'affare con i biancocelesti sembra sfumato.
In Italia, però, lo tengono d'occhio anche Fiorentina e Milan che stanno valutando il possibile colpo in entrata. In corsa ci sarebbe anche il Borussia Dortmund, che lo ritiene perfetto come innesto per rinforzare il reparto difensivo. Per il classe '99, inoltre, sarebbe un'opportunità per rimanere in Germania. Nei prossimi mesi arriverà la sua decisione definitiva.