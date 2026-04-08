WOMEN | Lazio, la sosta per rilanciarsi: Durante è rimasta a Formello
RASSEGNA STAMPA - Un’altra pausa per la Serie A Femminile, è arrivato il momento delle Nazionali. La Lazio Women avrà l’opportunità di ricaricare le energie, lavorare e mettersi alle spalle il brutto ko subito contro l’Inter per poter ripartire col piede giusto dalla sfida col Sassuolo in programma il 25 aprile al Fersini.
Grassadonia cercherà di risollevare il morale delle ragazze lavorando con quelle a disposizione, mancheranno all’appello: Connolly che sarà impegnata con l’Irlanda, Baltrip Reyes col Panama, Bacic con la Croazia, Monnecchi convocata in U21, Piemonte e Oliviero che sono state convocate dal ct Soncin per gli impegni di qualificazione al Mondiale contro Serbia e Danimarca. Durante invece, si legge sul Corriere dello Sport, nonostante la chiamata del ct è rimasta a Formello in via precauzionale.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.