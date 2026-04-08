Lazio, il Franchi è un tabù: i numeri in casa della Fiorentina
La prima gara della Lazio dopo la sosta è andata in archivio con un deludente pareggio casalingo contro il Parma. Nel 32° turno di campionato, la squadra di Sarri sarà impegnata in trasferta contro la Fiorentina, squadra reduce dal successo contro il Verona, fondamentale in chiave salvezza.
Nonostante i biancocelesti siano in vantaggio negli scontri totali, il bilancio dei precedenti al Franchi sorride ai viola. In 76 gare di Serie A giocate a Firenze, infatti, sono arrivate appena 21 vittorie, al fronte di 20 pareggi e ben 35 sconfitte. Sono 83, inoltre, i gol realizzati dai capitolini, contro i 120 dei toscani. Di seguito tutti i numeri della sfida pubblicati sul sito ufficiale della Lazio.
Precedenti totali: 168 (68 vittorie Lazio, 45 pareggi, 55 vittorie Fiorentina)
Ultima vittoria Lazio: 1-0 (30.10.2023)
Ultima vittoria Fiorentina: 1-2 (26.01.2025)
Ultimo pareggio: 2-2 (07.01.2026)
Gol totali Lazio: 238
Gol totali Fiorentina: 212
Capocannoniere della sfida: Silvio Piola 11 gol
Vittorie con più gol realizzati in A a Firenze: 0-4 Lazio (2022) - 5-1 Fiorentina (1937, 1966)