Ex Lazio | Muriqi in corsa per la Scarpa d’Oro: ora è vicino al podio
Muriqi sta trascinando il Maiorca. In campionato è arrivato a 19 gol (e un assist) in 29 partite di campionato, l’ultimo segnato nella vittoria in casa contro il Real Madrid crollando in lacrime a fine partita. A livello realizzativo, l'ex centravanti della Lazio sta vivendo la sua miglior stagione da quando è arrivato in Spagna. E ora punta anche a un grande traguardo personale.
Attualmente, infatti, si trova al quarto posto della classifica della Scarpa d’Oro a quota 38, a pari merito con Igor Thiago del Brentford. A poche lunghezze di distanza c’è il podio occupato da Haaland (terzo, 44), Mbappé (secondo, 46) e Kane (primo, 62). Continuando così potrebbe raggiungere i primi tre posti e consacrarsi a livello europeo. Di seguito la graduatoria.
1. Harry Kane (Bayern Monaco) 62
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 46
3. Erling Haaland (Real Madrid) 44
4. Igor Thiago (Brentford) 38
4. Vedat Muriqi (Maiorca) 38
6. Luis Suárez (Sporting CP) 36
6. Deniz Undav (Stoccarda) 36
8. Ayase Ueda (Feyenoord) 33
8. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) 33
8. Paul Onuachu (Trabzonspor) 33
11. Lautaro Martinez (Inter) 32
11. Joaquin Panichelli (Strasburgo) 32
11. Esteban Lepaul (Rennes) 32
14. Vangelis Pavlidis (Benfica) 31.5
15. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 30
15. Mason Greenwood (Marsiglia) 30
15. Luis Diaz (Bayern Monaco) 30
15. Ante Budimir (Osasuna) 30
15. Antoine Semenyo (Manchester City) 30
20. Darko Lemajic (RFS Riga) 28
20. Lamine Yamal (Barcellona) 28
20. Joao Pedo (Chelsea) 28