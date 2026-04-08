Calciomercato Lazio | "Alajbegovic ha grande potenziale": il consiglio del ct della Bosnia

Tra i protagonisti della cavalcata della Bosnia verso il Mondiale, a discapito dell'Italia, c'è sicuramente Kerim Alajbegovic. L'esterno del Salisburgo, di proprietà del Bayer Leverkusen che ha esercitato la clausola di recompra per l'estate, sta vivendo una stagione incredibile e ha già attirato l'interesse di diverse squadre italiane. Tra queste ci sarebbe anche la Lazio, oltre a Milan, Napoli e Roma.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il ct della Bosnia Barbarez ha parlato del talento del classe 2007 e del suo futuro, che potrebbe essere proprio in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "Se consiglierei Alajbegovic alle italiane? Alajbegović è un giovane talento con un grande potenziale. È sempre un segnale positivo quando club come questi mostrano interesse. Tuttavia, credo che la cosa più importante per lui in questa fase della carriera sia quella di continuare a crescere nell'ambiente giusto, giocare con regolarità e crescere passo dopo passo".