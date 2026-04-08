MMA, la Lazio al fianco di Simone Patrizi: il messaggio dei biancocelesti - VD
08.04.2026 19:45 di Christian Gugliotta
Il prossimo 11 aprile, al Palapellicone di Ostia, andrà in scena Cage Warriors 204, evento della più importante organizzazione europea di MMA. Tra gli atleti impegnati ci sarà anche Simone Patrizi, fighter romano e grande tifoso della Lazio, che affronterà Diego Visanzay.
A poche settimane dall'incontro, sono diversi i giocatori biancocelesti che hanno supportato pubblicamente "The White Shark", invitando gli appassionati a riempire il palazzetto per l'occasione. Si tratta di Pedro, Pellegrini, Patric, Romagnoli e Provedel, che attraverso dei videomessaggi hanno confermato la loro presenza all'evento. Di seguito i filmati.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.