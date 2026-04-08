FORMELLO - Lazio, recuperato Patric. Si rivede Pellegrini e Zaccagni...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Sarri recupera pezzi. Ne ha ritrovati due in un giorno, ovvero Patric e Pellegrini. Sono tornati entrambi a lavorare con la squadra nella doppia seduta odierna, salvo sorprese saranno a disposizione contro la Fiorentina. Lo spagnolo, in particolare, si era fermato per un piccolo problema a un dito del piede operato in passato: adesso darà una mano a Cataldi in regia.

Al Franchi spera di esserci anche Zaccagni. Crescono le chance di rivederlo tra i convocati: la decisione sarà presa solo nel weekend, in caso di nuovo forfait il suo rientro slitterà a Napoli. Manca dalla gara contro il Milan, sta facendo di tutto per tornare il prima possibile soprattutto per l'Atalanta in Coppa Italia. Lo stesso vale per la gestione di Gila, alle prese con un'infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Potrebbe saltare le prossime due trasferte: l'obiettivo è esserci a Bergamo.

Lunedì sera quindi potrebbe toccare ancora a Provstgaard insieme a Romagnoli, con Marusic e Nuno Tavares sulle fasce e Motta ovviamente in porta. Le mezzali a centrocampo saranno Dele-Bashiru e Taylor, ma è atteso l'ingresso a gara in corso di Basic per mettere minuti nelle gambe. Nonostante l'ultimo gol di Noslin, in attacco è di nuovo in vantaggio Pedro per completare il tridente con Maldini e Isaksen. Dopo il riposo concesso per giovedì, la preparazione si chiuderà con gli allenamenti di venerdì e sabato pomeriggio e la rifinitura di domenica mattina.