Lazio, ma dove sono i giovani? In Europa sei tra le ultime: il dato
La Lazio non è una squadra per giovani. Lo dice l'ultimo studio del CIES, che ha analizzato l'utilizzo dei giocatori under 21 da parte di tutti i club negli ultimi cinque anni (dall'1 gennaio 2021). La società biancoceleste è agli ultimi posti in classifica non solo in Italia, ma anche in Europa: peggio hanno fatto solo il Napoli e il Rayo Vallecano in Spagna.
Nelle scorse cinque stagioni, solo lo 0,4% dei giocatori messi in campo dalla Lazio aveva meno di 21 anni. Diverso invece il discorso per i giocatori più 'vecchi', molto più utilizzati: 15,4% tra i 21 e 24 anni (terzultimo posto dopo Atletico Madrid e Rayo Vallecano), 36,8% tra i 25 e i 28 e 47,4% sopra i 29.
In totale, il club biancoceleste ha messo in campo solo 7 calciatori con meno di 21 anni dal 2021 a oggi, al pari di Osasuna, St. Pauli e Fulham. Un dato decisamente preoccupante per il futuro.