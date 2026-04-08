Benfica, Mourinho con le valigie in mano? Rui Costa interviene

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I tifosi del Benfica sono delusi dopo il pareggio deludente maturato dal Benfica contro il Casa Pia nell'ultima giornata di Liga Portugal. In primis per essersi ritrovati senza speranze di poter dire ancora la propria per la corsa al titolo, con il Porto ormai irraggiungibile, e un po' per le indiscrezioni sorte sul futuro di José Mourinho.

Secondo CNN Portugal, il suo agente Jorge Mendes starebbe facendo di tutto affinché lo Special One faccia le valigie e se ne vada dal Da Luz al termine della stagione senza trofei.

"Se è successo qualcosa durante la partita, non lo so. Prima della gara non è successo nulla. Jorge Mendes è il mio agente, ma sono io il padrone delle mie decisioni. La mia decisione è che mi piacerebbe continuare al Benfica", ha spento così i rumors il tecnico del Benfica dopo l'1-1 con il Casa Pia. Anche il presidente delle aquile ha voluto chiarire la situazione attraverso alcune dichiarazioni rilasciate ad A BOLA in data odierna: "José Mourinho ha un contratto per un altro anno, al momento non è in discussione", ha affermato il numero uno del club. Sottolineando inoltre la totale intesa tra le due parti: "Siamo in sintonia".