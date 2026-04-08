La Serie A vola a Perth: ufficializzate le partite di Inter, Juve e Milan

08.04.2026 17:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
La Serie A vola a Perth: ufficializzate le partite di Inter, Juve e Milan
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Mancavano soltanto le ufficialità, e adesso sono arrivate: la Serie A vola in Australia, nello specifico a Perth. La città, che avrebbe dovuto ospitare Milan-Como lo scorso marzo, accoglierà infatti le tre grandi tradizionali del nostro calcio, ovvero Inter, Juventus e Milan, nell’ambito della manifestazione denominata “Calcio Italiano”, appuntamento internazionale organizzato a Perth ad agosto 2026, che coinvolgerà anche il Palermo. 

Nello specifico, le squadre milanesi saranno protagoniste del derby di Milano in apertura, poi l’Inter sfiderà la Juventus, che a sua volta chiuderà la kermesse con la gara contro il Palermo. Per il Milan - che poi proseguirà la tournée nell’area con altri incontri - si tratta del terzo anno in Australia, mentre per le altre squadre si tratta di una prima volta. 

Di seguito il calendario completo del festival.
5 agosto 2026: Inter-Milan, Optus Stadium (Perth)
8 agosto 2026: Inter-Juventus, Optus Stadium (Perth)
11 agosto 2026: Juventus-Palermo, Optus Stadium (Perth)

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.