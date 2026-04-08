Torino - Verona, in campo col lutto al braccio per il piccolo Ismael
08.04.2026 18:41 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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In occasione della gara Torino-Verona, in programma sabato, i calciatori granata scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare il giovanissimo Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all'affetto dei suoi cari in un incidente stradale nel giorno di Pasqua.
Prima del calcio d'inizio, verrà osservato un minuto di raccoglimento. Lo rende noto il club granata.