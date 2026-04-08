Ventura spiega: "La Lazio è un rimpianto. Annata difficile con Sarri..."
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex tecnico della Nazionale italiana Giampiero Ventura ha parlato del suo mancato approdo sulla panchina della Lazio in passato e sulla stagione attuale della squadra biancoceleste con Sarri. Di seguito le sue parole.
“E’ chiaramente un’annata che non verrà ricordata come straordinaria. Dall’assenza dei tifosi, ai tanti infortuni, passando per alcune prestazioni non all’altezza. A volte ho visto delle reazioni che non è da squadra di Sarri. Quando ti trovi a dieci punti dalla Conference non può essare un’annata da ricordare. Sarri sa facendo tutto quello che può in un contesto in cui non è facilissimo fare".
"Rimpianto di non aver scelto la Lazio piuttosto che la Nazionale? Assolutamente si, la Lazio aveva una grande squadra, mentre per me non c’erano i presupposti per andare ad allenare la Nazionale senza una rete. Il rammarico è per la qualità di quella Lazio, è il mio grande rammarico nel calcio. Quella squadra lì aveva valori assolutamente superiori a quella di oggi”.