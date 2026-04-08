Fiorentina, i convocati per il Crystal Palace: out Kean e non solo. C'è Dodo
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. È assente Kean, così come Solomon, Fortini e Parisi (Brescianini, Rugani e Lezzerini non sono in lista UEFA). Sono da valutare per la prossima giornata di campionato contro la Lazio. Presenti invece Dodo e Mandragora. Di seguito l'elenco completo.
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) DELI Lapo
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KOŠPO Eman
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEONARDELLI Pietro (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) PUZZOLI Giorgio
22) RANIERI Luca