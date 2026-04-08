Fiorentina, i convocati per il Crystal Palace: out Kean e non solo. C'è Dodo

08.04.2026 17:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fiorentina, i convocati per il Crystal Palace: out Kean e non solo. C'è Dodo
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© foto di Federico De Luca 2026

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. È assente Kean, così come Solomon, Fortini e Parisi (Brescianini, Rugani e Lezzerini non sono in lista UEFA). Sono da valutare per la prossima giornata di campionato contro la Lazio. Presenti invece Dodo e Mandragora. Di seguito l'elenco completo.

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) DELI Lapo

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KOŠPO Eman

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEONARDELLI Pietro (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) PUZZOLI Giorgio

22) RANIERI Luca

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.