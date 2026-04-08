Fiorentina, Graziani duro: "Kean è un problema. Vanoli? Paratici deve decidere"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Domani c'è una partita fondamentale, Vanoli dovrà essere bravo a mettere in campo la miglior formazione possibile gestendo le risorse. Kean è un problema, non giriamoci intorno: è l'attaccante titolare della Fiorentina e non sta rendendo. Comunque ci sarà Piccoli, dobbiamo trovare il modo di sfruttarlo”.

“Mi aspetto un dislivello fisico - aggiunge Graziani - e sul piano dell'intensità trattandosi di una squadra inglese, ma non dobbiamo farsi spaventare. La Fiorentina ha molta più esperienza in campo europeo e se la giocherà alla pari, in più sta attraversando un ottimo momento. Vedo la squadra cresciuta sul piano atletico e non considera la prestazione di Verona, dove contava soltanto vincere. Vanoli? Paratici deve ripartire con un allenatore che apra un ciclo, se lui non lo è va esonerato a prescindere da come finirà la stagione”.