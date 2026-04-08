Orsi spiega: “La Lazio è piena di problemi, gioca meglio fuori casa”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto al Pentasport, l’ex portiere Fernando Orsi ha parlato della situazione della Fiorentina soffermandosi anche sul momento della Lazio, squadra che affronterà nella prossima giornata di campionato. Di seguito le sue parole.

“La gara contro il Crystal Palace? È una sfida importante, soprattutto nel momento in cui la Fiorentina sta migliorando in campionato. Può affrontare la partita con maggior tranquillità: dopo un campionato così drammatico, avere 5 punti di distacco ti dà molte più certezze. Questa è una sfida di cartello, che dona un certo decoro a quest'annata”.

“La salvezza va ancora guadagnata, ma la squadra si è rimessa a posto a livello mentale e fisico, li trovo bene. La Lazio? La sua stagione si sta trascinando fino alla fine, il vero obiettivo è la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha moltissimi problemi, tra mercato e tifosi assenti. Non sono momenti semplici. Se gioca fuori casa gioca meglio”.